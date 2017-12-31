شاهد: تشييع فلسطيني استشهد إثر مواجهات مع الاحتلال في غزة

شيّع مئات الفلسطينيين في غزة، جثمان شاب استشهد صباح السبت، متأثراً بجراح أصيب بها، خلال مشاركته بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب جمال محمد مصلح (20عاما) في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وشارك في مسيرة التشييع العشرات من مسلحي فصائل المقاومة، ومئات حملوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات داعمة لمدينة القدس المحتلة، وتطالب بـ"الثأر" من إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، عن استشهاد "مصلح"، متأثراً بجراح أصيب بها، مساء الجمعة، خلال مشاركته بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن ألفي فلسطيني ألقوا الإطارات المشتعلة والحجارة على الجنود، ما أجبر القوات على إطلاق النار بشكل محدد ضد 4 منهم.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 من ديسمبر/كانون أول الجاري، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، وهو ما اعتبره الفلسطينيون اصطفافا مع إسرائيل في أكثر القضايا حساسية ضمن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.