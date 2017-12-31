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سياسة|سوريا

شاهد: أب سوري يغطي رأس طفله القتيل خوفا عليه من البرد

31/12/2017

قتلت غارات جوية على ريف إدلب الجنوبي الأحد 7 أشخاص على الأقل وتسببت في حركة نزوح واسعة، وأدى قصف قوات نظام بشار الأسد على الغوطة الشرقية إلى مقتل 40 مدنيا.

وبث الناشط الإعلامي هادي العبد الله فيديو مؤثرا على صفحته على موقع فيسبوك تظهر أبا مفجوعا بمقتل ابنه، يقوم بتغطية رأس طفله خوفا عليه من برودة الجو.

وقال هادي العبد الله إن الطيران الحربي استهدف أحياء سكنية في بلدة كفر سجنة بريف إدلب ما تسبب بمقتل خمسة على الأقل والعديد من الجرحى.

وقال مراسل الجزيرة إن سبعة أشخاص بينهم امرأتان قتلوا وأصيب آخرون بجروح، جراء غارات جوية يعتقد أنها روسية استهدفت بلدتي كفرسجنة والهلبة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما أسفرت الغارات عن دمار كبير في الأبنية السكنية والممتلكات.

وأضاف المراسل أن غارات جوية أخرى استهدفت مدينة معرة النعمان وبلدات معرة حرمة والتمانعة والخوين وتل سلموا وسنجار بريف إدلب، وأسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وخلفت دمارا واسعا.

كما تعرض مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الجنوبي لقصف جوي مكثف شاركت فيه مقاتلات روسية، وكذلك لقصف مدفعي وآخر براجمات الصواريخ. ولا تزال المعارك متواصلة في محيط قرية عطشان وتل سكيك مع استمرار قوات النظام حشد مقاتليها ومحاولتها تحطيم الخطوط الدفاعية للمعارضة المسلحة بغية الوصول إلى المطار.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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