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سياسة|إيران

السلطات الإيرانية تحجب تطبيقي "تلغرام" و"إنستغرام"

31/12/2017

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، إن سلطات البلاد قرّرت مؤقتًا حجب تطبيقي إنستغرام وتلغرام، ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، عن مصدر لم تسمه قوله إن قرار الحجب جاء للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، موضحا أن الحجب جاء بقرار من مجلس الأمن القومي الأعلى.

وفي وقت سابق اليوم، قال بافيل دوروف، المدير التنفيذي لتطبيق التراسل تلغرام إنه تم حجب التطبيق عن غالبية الإيرانيين.

من جانبها، قالت وكالة أسوشييتد برس، إن شركة موقع فيسبوك التي تملك تطبيق إنستغرام، لم ترد على الفور على طلب بشأن تعليقها على القرار.

ويشار إلى أن "تلغرام" هو منصة الرسائل المفضلة لدى الأشخاص الذين يبحثون عن وسائل أكثر أمنا للتواصل، بفضل ميزات مثل التشفير من النهاية إلى النهاية (حيث تقتصر قراءة الرسائل على أطرافها فقط) والدردشات السرية. 

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل إعلام.

المصدر : الألمانية + الأناضول
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