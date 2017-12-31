الرئيس الإيراني: من حق الشعب الاعتراض دون تخريب

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تضامنه مع المتظاهرين المحتجين على النظام، لكنه حذرهم في الوقت نفسه من ارتكاب أعمال شغب يمكن أن تهدد أمن البلاد والشعب.

وأضاف روحاني، الأحد، في خطاب تليفزيوني كأول رد منه على الاحتجاجات التي وقعت الأيام الماضية إن اعتراضات الإيرانيين ليست على الاقتصاد فقط، بل يطالبون بالشفافية ومحاربة الفساد أيضا.

وأكد أنه على أجهزة الدولة أن توفر الأرضية للنقد والاحتجاج بشكليهما القانونيين، داعياً الحكومة إلى مناقشة المشاكل مع الشعب بدون إبطاء.

وأضاف روحاني أن من حق الشعب الاعتراض، وانتقاد كل المجالات، لكنّ هناك فرقا بين الاعتراض وتخريب الممتلكات العامة.

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي الاخيرة دونالد ترمب، التي دعا فيها إلى تأييد الاحتجاجات، قال روحاني: "لا يحق لمن يصف الشعب الإيراني بالإرهابي أن يعطف على شعبنا".

وقال إن بعض الدول العربية، التي لا تحترم الايرانيين، تحثهم اليوم على التظاهر واستخدام العنف، مشيرا إلى أنه يجب التفكير جيدا من المستفيد من اعتراضات وتظاهرات غير سلمية.

ومنذ الخميس الماضي، يخرج الالاف إلى الشوارع للإعراب عن مظالمهم، من بين ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة وسياسات طهران بشأن الشرق الاوسط على الرغم من تحذيرات من مسؤولي الامن. وتم اعتقال العشرات من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد.