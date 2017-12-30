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سياسة

مظاهرة في بروكسل رفضا لقرار ترمب بشأن القدس

مظاهرة في بروكسل رافضة اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل-30 ديسمبر
مظاهرة في بروكسل رافضة اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل-30 ديسمبر
30/12/2017

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، مظاهرة مناهضة لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفعت المظاهرة، التي نظمتها عدة منظمات غير حكومية، شعار القدس خط أحمر.

واجتمع المحتجون في محطة القطارات المركزية بالمدينة، مرددين هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين، وقاطعوا إسرائيل".

كما حمل المتظاهرون لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، وأعلامًا لدولة فلسطين.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اعتبار  القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

ورداً على قرار ترمب، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 من الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد القرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر : الأناضول
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