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سياسة|مصر

محكمة مصرية تقضي بحبس مرسي وآخرين ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
30/12/2017

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس ثلاث سنوات للرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "إهانة القضاء".

وأوضحت المحكمة أن المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات في القضية هم، الرئيس المعزول محمد مرسى، وعصام سلطان، والمستشار محمود الخضيرى، والدكتور محمد سعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الدسوقي، ومحمد إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، والدكتور محمد محسوب.

كما قضت المحكمة بتغريم محمود السقا وعلاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم ٣٠ ألف جنية، وإلزام الرئيس المعزول محمد مرسى بتعويض مؤقت مليون جنية للقاضي علي النمر في قضية "إهانة القضاء".

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

المصدر : الجزيرة مباشر
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