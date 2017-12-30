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كتائب القسّام توجه تحذيرا "صاروخيا" للإسرائيليين

رسالة للإسرائيليين نشرتها كتائب القسام على موقعها الإلكتروني
رسالة للإسرائيليين نشرتها كتائب القسام على موقعها الإلكتروني
30/12/2017

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة (حماس)، الجمعة، صورة على موقعها الإلكتروني، تضمنت تحذيرا للإسرائيليين من استمرار ما وصفته بـ"عنجهية" حكومتهم.

وكتب "القسام" على الصورة باللغة العبرية، إن "صافرات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي خلفية النص وضعت الكتائب صورة لأحد مقاتليها وهو يلقم راجمة صواريخ، وإلى جانبه خريطة لبلدات إسرائيلية محيطة بقطاع غزة وضعت عليها إشارة صافرات الإنذار، التي يتم إطلاقها عند سقوط صواريخ فلسطينية من القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الهدف من صورة كتائب القسام التهديد باستهداف البلدات والمستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ، في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياستها وجرائمها ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، صورًا لإسرائيليين يلقون بأنفسهم على الأرض، وآخرين يحتمون بجدران، بعد إطلاق صافرات الإنذار في بلدة " كفار عازا" المحاذية لغزة.

وذكرت أن الإسرائيليين الذين ظهروا في الصور كانوا يحتفلون في "كفار عازا"، بالذكرى الـ24 لميلاد الجندي الإسرائيلي شاؤول أورون، الذي أسرته "حماس" خلال الحرب على غزة عام 2014، بالتزامن مع إطلاق 3 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

من جانبه، قال أفيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان له الجمعة، إنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخيْن"، دون مزيدٍ من التفاصيل.

وأضاف المتحدث أن الصواريخ أُطلقت على جنوبي إسرائيل وجرى اعتراض اثنين منها، دون الإشارة إلى مصير الصاروخ الثالث.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قراره بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، في السادس من الشهر الجاري، جرى تسجيل العديد من حوادث سقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.

المصدر : الأناضول
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