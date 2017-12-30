شاهد: مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية بعد احتجاجات ضدها

تظاهر عشرات آلاف من مؤيدي الحكومة الإيرانية السبت في طهران وعدة مدن في محافظات أخرى بينها مشهد بعد يومين من احتجاجات على غلاء المعيشة في البلاد.

وبثّ التلفزيون الإيراني صور التظاهرات التي تأتي في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009.

ونُظمت المسيرات السنوية المؤيدة للحكومة في أنحاء إيران اليوم السبت (30 ديسمبر/ كانون الأول) لإحياء ذكرى نهاية أحداث هزّت البلاد في عام 2009، وذلك بعد يوم من تحول احتجاجات على الأسعار واتخاذها منحى سياسيا في عدة مدن.

وعرض التلفزيون الرسمي مسيرة في العاصمة طهران ومسيرات رفع خلالها المشاركون شعارات مؤيدة للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي إن من المقرر تنظيم مسيرات في أكثر من 1200 مدينة وبلدة اليوم السبت. وتقام هذه الأحداث سنويا منذ عام 2009.

ويوم الخميس (28 ديسمبر/كانون الأول) نظم مئات احتجاجات بالشوارع في مشهد بسبب ارتفاع الأسعار وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة.

وقال مسؤول قضائي في مشهد إن الشرطة ألقت القبض على 52 شخصا في احتجاجات في المدينة يوم الخميس.

وأمس الجمعة فرقت الشرطة مظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه بغرب البلاد بينما امتدت الاحتجاجات إلى طهران وعدة مدن أخرى في أكبر موجة احتجاجات منذ أحداث مؤيدة للإصلاحيين في عام 2009.

ولم يكن في الإمكان تحديد عدد المتظاهرين، لكنه بالتأكيد الأكبر منذ حركة الاحتجاج في 2009.

وكان روحاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو / أيار وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وإن كان نجح في الابقاء على نسبة التضخم أدنى من 10 %، لكن البطالة تبقى مرتفعة وتصل إلى 12%، بحسب الأرقام الرسمية.