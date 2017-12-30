سكرتير المجمع المقدس بمصر: إلى متى هذا المسلسل المؤلم المهين؟

قال الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس، أعلى هيئة دينية بالكنيسة الأرثوذكسية بمصر، إن المعالجة الأمنية ليست حلا، داعيا لتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب.

جاء ذلك في كلمة نقلتها الكنيسة الأرثوذكسية بمصر عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، مساء الجمعة، في وداع ضحاياها الذين قتلوا إثر هجوم على كنيسة تبناه تنظيم الدولة.

وقال سكرتير المجمع المقدس "انتهى الكلام وبح الصوت، كنا نتساءل إلى متى هذا المسلسل المؤلم المهين، كثير ما الكنيسة قالت ليست المعالجة الأمنية هي الحل".

وأضاف "المشكلة ليست في الإنسان الذي يحمل سلاحًا لكن في الذي دفعه لحمل السلاح، فمجرد ما يمسك واحد سلاح بيده أو يفخخ نفسه لابد أن تكون هناك خسائر مهما حاول الأمن أن يمنع".

وتابع "أجل ذلك بح صوتنا بالمطالبة بتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب".

وتساءل الأنبا رافائيل "نحن أمام مشكلة وطن… لماذا لا تعالج هذه المشكلة على إنها مشكلة أمن قومي؟"

وقال "صار لنا عقودا من السبعينيات نقول الإرهاب يهدد البلد كلها، ويطول الأمن، وأيضا هاجموا مسجد في العريش (أسفر مؤخرا عن مقتل المئات)، ماذا ننتظر من أن أجل أن نعالج مشكلة الإرهاب في مصر؟"

ودعا إلى أن "يكون هناك وقفة حازمة أمام هذا المسلسل المرعب"، مضيفا "في كل مرة نقف نتكلم ونقول نتمنى أن تكون هذه آخر مرة نجتمع فيها في مأساة".

وقال سكرتير المجمع المقدس بمصر "الكنيسة تقوم بدورها الصلاة ومساندة المؤمنين ولن تتخطاه لكن فيه جهات أخرى مسئولة عن التعليم والإعلام وتجديد الفكر بطريقة جادة".

وختم كلمته قائلا "يجب أن ينتبه الجميع، وإلا الخطر سيأكل الأخضر واليابس".

ومساء الجمعة، أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن هجوم استهدف كنيسة مارمينا، جنوبي القاهرة، وأودى بحياة 10 أشخاص بينهم 8 مسيحيين، تم تشييعهم أمس في جنازة جماعية بالقاهرة.

ويحتفل المسيحيون في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح عشية 25 ديسمبر/ كانون الأول طبقا للتقويم الغربي، وفي 7 يناير/ كانون الثاني المقبل بحسب التقويم الشرقي، وتشهد الأيام البينية احتفالات يومية في المتنزهات ودور العبادة.

وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات مسلحة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها العام الماضي قبيل احتفالات عيد الميلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وتبنى معظمها تنظيم الدولة.