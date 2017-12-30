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سياسة|مصر

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على كنيسة في مصر

صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
29/12/2017

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مساء الجمعة الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباحا وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظي

ونقلت الوكالة عن "مصدر أمني" عبر تطبيق تلغرام إن "مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن تسعة اشخاص قتلوا الجمعة في  هجومين على الكنيسة ومتجر في حلوان بجنوبي القاهرة.

وأضافت الوزارة أن سبعة اشخاص من بينهم شرطي قتلوا عندما فتح مسلح يستقل دراجة نارية النار على قوات الأمن التي كانت تحرس كنيسة مارمينا.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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