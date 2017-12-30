العثور على مقبرتين جماعيتين لجنود سوريين قتلهم تنظيم الدولة

عثرت قوات النظام السوري الجمعة على مقبرتين جماعتين تضمان جثثا أغلبها لجنود قتلهم تنظيم الدولة بريف الرقة الغربي شمال سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أحد القادة الميدانيين قوله إنه وبعد استعادة السيطرة على ريف الرقة الغربي وطرد "إرهابيي داعش" وعودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم وردت معلومات من الأهالي تفيد بوجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي الواقعة على مسافة 25 كم إلى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان.

وأشار إلى أنه تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها.

وقال مدير ناحية دبسي عفنان إن العمل متواصل لحين استخراج الجثامين وإتباع الإجراءات القانونية في توثيقهم ومحاولة التعرف على أسمائهم وتسليم الجثامين إلى ذويهم ، موضحا أن العملية قد تستغرق عدة أيام نظرا للمساحة الواسعة لكلا المقبرتين.

وكانت مصادر مقربة من تنظيم الدولة أعلنت خلال سيطرته على مطار الطبقة أن التنظيم قتل أكثر من 350 عنصراً من القوات الحكومية ودفن أكثر من مئة منهم في منطقة " الحمرات " 35 كم شرق مدينة الرقة بعد اعدامهم رمياَ بالرصاص.