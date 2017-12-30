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سياسة

الجيش الأمريكي سيقبل المتحولين جنسيا مع بداية العام الجديد

30/12/2017

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن المتحولين جنسيا سيمكنهم الانضمام للجيش الأمريكي لأول مرة اعتبارا من الاثنين (أول يناير/ كانون الثاني).

وتأتي هذه الخطوة بموجب أحكام صادرة من محكمتين اتحاديتين، وذلك بعدما قررت إدارة دونالد ترمب عدم الطعن على هذه الأحكام التي رفعت حظرا كان قد فرضه على تجنيد هذه الفئة.

ورفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، في الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأمريكية بوقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن الإدارة لن تطعن على هذه الأحكام.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه "أعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر دراسة مستقلة بشأن هذه الأمور في الأسابيع المقبلة. لذا بدلا من الطعن على هذا الحكم المؤقت قبل حدوث ذلك قررت الإدارة انتظار دراسة وزارة الدفاع، وستواصل في ذات الوقت الدفاع عن سلطة الرئيس

القانونية أمام المحكمة الجزئية".

وفي سبتمبر /أيلول قالت وزارة الدفاع إنها شكلت لجنة من كبار المسؤولين لدراسة كيفية تطبيق أمر أصدره ترمب يحظر تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش. وسيتعين على الوزارة تقديم خطة لترمب في موعد أقصاه 21 فبراير/شباط.

وقال محامو الجنود الحاليين المتحولين جنسيا ومحامون عن متحولين راغبين في الانضمام للجيش إنهم توقعوا أن تطعن الإدارة الأمريكية على الأحكام أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة وعبروا عن أملهم في ألا يحدث ذلك.

وقالت هيذر باب المتحدثة باسم البنتاغون في بيان "بموجب حكم المحكمة تستعد وزارة الدفاع للبدء في قبول طلبات المتحولين جنسيا للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من يناير. ويجب أن تنطبق جميع الشروط المطلوبة على المتقدمين بالطلبات".         

المصدر : رويترز
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