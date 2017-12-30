إجراء عملية جراحية لمنفذ هجوم كنيسة مارمينا بمصر

أعلن مصدر أمني، في ساعة مبكرة السبت، إجراء عملية جراحية لمنفذ الهجوم على كنيسة مارمينا، جنوبي القاهرة، الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، نقلاً عن مصدر أمني (لم تسمه)، تأكيده "خروج الإرهابي المصاب من غرفة العمليات (لم تحدد اسم المستشفى) عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج الإصابات التي لحقت بجسده".

وقال المصدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الإرهابي مصاب بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد" دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الجمعة، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن أن منفذ الهجوم على الكنيسة يدعي إبراهيم إسماعيل مصطفى (33 عاما) من ضاحية حلوان (جنوبي القاهرة).

ووصفت الداخلية، منفذ الهجوم بأنه من "أبرز العناصر "الإرهابية" الهاربة والخطرة وسبق أن نفذ عدة هجمات إرهابية الفترة السابقة".

وحدد بيان الوزارة عددا من الأحداث قال إن منفذ الهجوم قام بها، منها اشتراكه في الهجوم على مركبة تابعة لقسم شرطة حلوان وقتل 8 من أفراد الشرطة عام 2016، بالإضافة إلى عمليات أخرى قام بها منفردا، وهي: حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف في الليلة السابقة للهجوم الأخير مباشرة، وهو الحادث الذي أدى إلى مقتل 3 من أفراد المنفذ، والهجوم على أحد المقاهي بمحافظة الجيزة في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقتل 3 وأصاب 5 آخرين، والهجوم على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة في 5 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 من العاملين بالمنفذ، وأخيرا قتل مواطنا واستولى على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة في 8 أغسطس/ أب 2016.

وصباح الجمعة، قُتل 10 أشخاص، بينهم 8 أقباط، وأصيب 5 آخرون إثر هجومين مسلحين، استهدفا كنيسة مارمينا، ومحلا تجاريا جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية، في هجوم تبناه لاحقًا تنظيم الدولة.