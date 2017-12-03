البث الحي
سياسة

يونيسيف: تقارير عن مقتل وإصابة أطفال في اشتباكات صنعاء

قوالت موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء
قوالت موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء
3/12/2017

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الأحد، إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل وإصابة أطفال خلال الاشتباكات الدائرة بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ أمس

 بين "الحوثيين" وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وفي تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت الممثلة المقيمة لـ "يونيسف" في اليمن، ميريتشل ريلانو: "نتلقى بالفعل تقارير عن مقتل وجرح أطفال في معارك صنعاء".

وطالبت المسؤولة الأممية الأطراف المتحاربة بوقف المعارك، قائلة: "يكفي لأجل أطفال اليمن من فضلكم".

وفي سياق متصل، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم، إنها أغلقت، أمس، مستشفى السبعين، المتخصص في علاج الأمهات والأطفال، والمدعوم من قبلها، نتيجة القتال في صنعاء.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أنها "أعادت اليوم فتح المستشفى جزئياً، لكن العديد من المرضى لا زالوا غير قادرين على الوصول إليه".

وتابعت: "الأمهات والأطفال لا ينبغي أن يعانوا من مثل هذه الأوضاع".

ومنذ الأربعاء الماضي، شهدت صنعاء مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح في عدة أحياء بصنعاء، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

تأتي هذه التطورات في إطار السباق على مناطق النفوذ والمشاحنات التي تتجدد بين الحين والآخر بين مسلحي الطرفين بالعاصمة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فاينانشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "كهدية" لبايدن

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده