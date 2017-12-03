يونيسيف: تقارير عن مقتل وإصابة أطفال في اشتباكات صنعاء

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الأحد، إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل وإصابة أطفال خلال الاشتباكات الدائرة بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ أمس

بين "الحوثيين" وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وفي تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت الممثلة المقيمة لـ "يونيسف" في اليمن، ميريتشل ريلانو: "نتلقى بالفعل تقارير عن مقتل وجرح أطفال في معارك صنعاء".

وطالبت المسؤولة الأممية الأطراف المتحاربة بوقف المعارك، قائلة: "يكفي لأجل أطفال اليمن من فضلكم".

وفي سياق متصل، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم، إنها أغلقت، أمس، مستشفى السبعين، المتخصص في علاج الأمهات والأطفال، والمدعوم من قبلها، نتيجة القتال في صنعاء.

وأضافت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أنها "أعادت اليوم فتح المستشفى جزئياً، لكن العديد من المرضى لا زالوا غير قادرين على الوصول إليه".

وتابعت: "الأمهات والأطفال لا ينبغي أن يعانوا من مثل هذه الأوضاع".

ومنذ الأربعاء الماضي، شهدت صنعاء مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح في عدة أحياء بصنعاء، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

تأتي هذه التطورات في إطار السباق على مناطق النفوذ والمشاحنات التي تتجدد بين الحين والآخر بين مسلحي الطرفين بالعاصمة.