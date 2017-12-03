وزير الخارجية القطري: الشيخ تميم سوف يحضر القمة الخليجية في الكويت

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة الخليجية المقبلة في الكويت.

وأضاف الوزير في محاضرة بعنوان "الأزمة الخليجية في سياق إقليمي" نظمها مركز أبحاث بالدوحة أن "قطر تتوقع أن تضع القمة الخليجية حدا للأزمة ولحصار دولة قطر".

وتابع :" بالرغم من أن قطر منذ بداية الأزمة الخليجية كانت الطرف الذي تم الاعتداء عليه فإنها أيضا الطرف الذي دائما ينادي بالحوار ويتعاون مع الوساطة الكويتية بكل تقدير واحترام".

ومضى قائلا:" قطر تهتم بقضية الأمن الجماعي ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى هذه الأسس دولة قطر على أتم الاستعداد لمناقشة كل مخاوف دول الحصار".

وأكد وزير خارجية قطر أن الوضع في الإقليم ومنطقة الخليج يشهد تدهورا كبيرا حيث هناك عوامل كثيرة في النظام الإقليمي أدت إلى الإخلال سواء في المنظومة الخليجية مثل مجلس التعاون أو المنظمة الكبرى مثل الجامعة العربية و غيرها.

وأردف قائلا :" وسبب هذا الإخلال عوامل كثيرة منها الكوارث الإنسانية التي تمر بها المنطقة سواء الأزمة السورية أو اليمن أو الأزمات التي مرّ بها العراق أو ما يحدث في ليبيا أو الصومال".

وأشار إلى أن "هناك اختلافات بين الدول في مفهوم الأمن الجماعي أثر على استقلالية الدول وخلق حالات من التدخل في شؤون الدول الأخرى وأدى ذلك إلى استقطاب حاد في الإقليم".

وانتقد وزير الخارجية القطري الاستخدام السلبي لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن المنطقة تفتقد حاليا ما وصفه بـ "غياب الحكمة" قائلا :" للأسف اليوم صوت الحكمة ليس له وجود في المنطقة وهناك من يدعي الحكمة فقط كقناع لمحاولة تصوير أنه يسوق للاستقرار ولكن حينما ننظر إلى تصرفاته نرى أنها تفتقر إلى الحكمة وهناك تهور سياسي من قبل قوى مختلفة في المنطقة تتلاعب بمصائر شعوب للأسف".

وفي الخامس من يونيو /حزيران الماضي أعلنت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر كما فرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا واتهمت قطر بدعم "الإرهاب" وهي التهم التي نفتها الدوحة تماما.