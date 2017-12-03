هنية يبحث مع عباس هاتفيا ملف المصالحة الفلسطينية

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء يوم الأحد اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحثا ملف المصالحة الداخلية المتعثرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الاتصال "تناول مستجدات ملف المصالحة والخطوات والإجراءات لمعالجة مختلف القضايا، وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية ورص وتوحيد الصفوف في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية."

من جهتها، قالت حماس في بيان إن عباس وهنية أكدا على "ضرورة التقدم السريع في خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية حيث دار نقاش معمق بينهما حول ضرورة تطبيق الاتفاقات الموقعة وخاصة اتفاقية القاهرة 2011 وملحقاتها وعمل الحكومة والتأكيد على مبدأ الشراكة والمضي في القضايا الوطنية بما فيها الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية."

وذكر البيان أنه جرى "الاتفاق على ضرورة حشد كل الجهود الإعلامية في معركة القدس والقضايا الوطنية ووقف أي شكل من أشكال التوتر أو التراشق الإعلامي الداخلي."

ويجرى وفدان من حماس وفتح مباحثات منفصلة مع مسؤولين مصريين في القاهرة منذ ثلاثة أيام عقب تصاعد حدة الخلافات بينهما بشأن ملف الموظفين في غزة وتسيلم المقرات الحكومية إلى حكومة الوفاق الفلسطينية ما دفع الحركتين إلى تأجيل تسليم حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة حتى 12 من الشهر الجاري بعد أن كان مقررا قبل يومين.