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سياسة

مدير المخابرات الأمريكية: حذرنا إيران من مهاجمة قواتنا في العراق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
3/12/2017

قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو إنه بعث رسالة إلى عدد من القادة الإيرانيين، بينهم قاسم سليماني، يحمل إيران فيها مسؤولية أي هجمات على المصالح الأمريكية في العراق.

وقال بومبيو إنه بعث الرسالة، التي لم يذكر تاريخ إرسالها، بعد أن أشار قائد عسكري إيراني كبير إلى أن القوات التي تحت إمرته قد تهاجم القوات الأمريكية في العراق.

وقال بومبيو: "ما كنا نتحدث عنه في هذه الرسالة هو أننا سنحمله ونحمل إيران مسؤولية أي هجمات على المصالح الأمريكية في العراق من قبل القوات الخاضعة لسيطرتهم".

وأضاف أن الهدف من الرسالة "أن نتأكد أنه والقيادة في إيران يتفهمان ذلك بطريقة واضحة وضوح الشمس".

وذكر بومبيو، الذي تولى قيادة المخابرات المركزية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن قاسم سليماني قائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني رفض فتح الرسالة.

وقال بومبيو: "تحتاج فحسب إلى النظر في الأسابيع القليلة الماضية وجهود الإيرانيين لممارسة النفوذ الآن في شمال العراق فضلا عن مناطق أخرى بالعراق لتشهد استمرار جهود الإيرانيين ليكونوا قوة مهيمنة في الشرق الأوسط".

وذكرت رويترز في أكتوبر/تشرين الأول أن سليماني دعا القادة الأكراد مرارا في شمال العراق للانسحاب من مدينة كركوك النفطية أو مواجهة هجوم القوات العراقية والمقاتلين المتحالفين مع إيران وسافر إلى إقليم كردستان العراق للاجتماع مع القادة الأكراد.

المصدر : رويترز
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