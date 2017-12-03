فرنسا: البرلمان الأوربي لن ينتقل من ستراسبورغ

قالت ناتالي لوازو الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوربية في الحكومة الفرنسية يوم (الأحد) إن فرنسا لن تسمح بنقل المقر الرسمي للبرلمان الأوربي من ستراسبورغ إلى بروكسل.

وقالت الوزيرة للقناة الثالثة الفرنسية "يجب أن تظل ستراسبورغ مقر الديمقراطية الأوربية. إنها أيضا رمز إعادة المصالحة الفرنسية الألمانية".

وأضافت "يقال عادة إن أوربا تنحدر إلى فقاعة بروكسل. تحتاج أوربا إلى أن تكون أكثر قربا إلى مناطقها".

ويجتمع أعضاء البرلمان الأوربي في ستراسبورغ لمدة أسبوع شهريا وفي بروكسل بقية الشهر. ويقول مدققو الحسابات بالاتحاد الأوربي إن هذا الانتقال الشهري يكلف الاتحاد 114 مليون يورو (124 مليون دولار).

ودعا منتقدو هذا الوضع منذ وقت طويل لإلغائه لكنه ظل مطبقا لأن فرنسا تعارض أي محاولة لإجراء التعديل المطلوب لمعاهدة الاتحاد الأوربي.

كان بعض المشرعين عبروا عن أملهم في أن يساعد فوز إيمانويل ماكرون الداعم للاتحاد الأوربي بالرئاسة الفرنسية في دعم خطط إغلاق مقر البرلمان الأوربي في ستراسبورغ.