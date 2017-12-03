شفيق: أراجع قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة المصرية

قال رئيس الوزراء المصري الأسبق الفريق أحمد شفيق إنه سيراجع قراره بشأن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف شفيق لفضائية "دريم" المصرية مساء الأحد أنه أعلن اعتزامه الترشح وهو موجود في الإمارات لكنه بعد عودته إلى مصر سيراجع قراره قائلا : تكلمت في نية الترشح وأنا موجود بالإمارات لكن اليوم أنا متواجد على أرض الوطن وأعتقد أنه يجب أن أتحرى الدقة".

وكانت محامية شفيق قالت اليوم إنها قابلته في أحد الفنادق بالقاهرة، في أول اتصال به منذ وصوله إلى القاهرة أمس السبت.

كانت أسرة شفيق ومحاميته قالتا في وقت سابق إنهما فقدا الاتصال به منذ ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة أمس بعد أيام من إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.

وقالت دينا عدلي محامية شفيق على فيسبوك "تمت مقابلة الفريق شفيق منذ ساعة في أحد فنادق القاهرة الجديدة والاطمئنان على صحته".

وأضافت "أكد الفريق أنه بصحة جيدة وأنه لم يتعرض لأي تحقيقات".

ولم تذكر المحامية ما إذا كان شفيق حرا في مغادرة الفندق الذي لم تذكر اسمه.