شاهد| كوشنر: ترمب مازال يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي إن دونالد ترمب لم يتخذ قراراه بعد بشأن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وأضاف كوشنر خلال ندوة بمنتدى سابان الذي ينظمه معهد بركينغز للابحاث في واشنطن، أن ترمب لا يزال ينظر في الكثير من الجوانب حول هذه القضية.

وهذه الخطوة من شأنها أن تخالف السياسة الأمريكية التي استمرت عشرات السنين وقد تذكي العنف في الشرق الأوسط.

وقال كوشنر في مؤتمر سنوي عن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط نظمه معهد بروكنغز للأبحاث في واشنطن "لا يزال يدرس الكثير من الحقائق المختلفة، وحينما يتخذ قراره سيكون هو من يبلغكم به وليس أنا".

كان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال الأسبوع الماضي إن ترمب قد يصدر الإعلان يوم الأربعاء المقبل.

ويقود كوشنر جهود ترمب الرامية لاستئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المتوقفة منذ فترة طويلة، وهي مساع لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.

وفي السابق شدد رؤساء أمريكيون على ضرورة تحديد وضع القدس من خلال المفاوضات.

ويريد الفلسطينيون القدس عاصمة لدولتهم في المستقبل بينما لا يعترف المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بحقها في المدينة بأكملها.

ومن جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (السبت) إن أي تحرك من الولايات المتحدة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيغذي التطرف والعنف.

وقال مصدر أردني كبير لـ " رويترز" (الأحد) إن الأردن بدأ مشاورات لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قبل الإعلان المتوقع من ترمب هذا الأسبوع.