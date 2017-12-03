رويترز: أسرة أحمد شفيق لا تعرف مكانه منذ ترحيله إلى مصر

نقلت وكالة رويترز عن أسرة رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق أنها فقدت الاتصال به منذ ترحيله من الإمارات إلى القاهرة مساء السبت بعد إعلانه عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ويعتبر شفيق، القائد السابق للقوات الجوية، أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يخوض انتخابات 2018.

وقالت أسرة شفيق إنه اقتيد من المنزل في الإمارات مساء السبت وأعيد إلى القاهرة بطائرة خاصة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد في مطار القاهرة قوله إن السلطات المصرية اصطحبت شفيق في موكب من السيارات إلى خارج مطار القاهرة بعد وصوله مساء السبت.

وأكدت الإمارات مغادرته أراضيها لكن المسؤولين المصريين لم يدلوا بأي تعليق حول الأمر.

ونقلت رويترز عن ابنته مي: "إحنا منعرفش حاجة عنه من ساعة ما ساب البيت" في الإمارات. وأضافت: "المحامية بتاعته مش عارفة توصل له. إذا كان اترحل كان المفروض يكون رجع البيت (في القاهرة) دلوقت (الآن)".

كما قال هشام شفيق، ابن شقيق الفريق أحمد شفيق، في منشور على صفحته على فيسبوك حذفه في وقت لاحق، إن السلطات المصرية منعت أفراد العائلة من لقاء شفيق في مطار القاهرة، مضيفا أن شفيق لم يذهب إلى بيته أو أحد الفنادق كما أشيع.

وقالت أسرته ومحاميته إنهم يعتزمون التقدم ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكانه.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها ليست مسؤولة عن الأمر. ولم يتسن الحصول على تعليق وزارة الداخلية.

وقال مصدر قضائي مصري (السبت) إن شفيق الذي خسر انتخابات الرئاسة بفارق ضئيل في 2013 ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا جنائية في الوقت الحالي، لكن كانت هناك قضايا ضده بينها قضايا فساد في السابق إما حكم فيها بالبراءة أو حفظت.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان شفيق إن السلطات الإماراتية منعته من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وقال شفيق في كلمة بثتها الجزيرة إنه فوجئ بمنع الإمارات له للسفر في جولة خارجية بعد إعلانه الترشح قبل أن يعود إلى مصر، وذلك لأسباب قاله عنها إنه "لا يفهمها ولا يتفهمها".

وقال شفيق: "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

وقال شفيق في كلمته إنه يرفض تدخل الإمارات في الشأن المصري.

لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش رد على شفيق بالقول إنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق للإمارات.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات بحق عشرات الآلاف من المعارضين وأغلقت وسائل إعلام مستقلة, ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية ما قالت إنها انتهاكات حقوقية غير مسبوقة.