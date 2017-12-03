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سياسة

الإمارات تكذّب إطلاق الحوثيين صاروخا تجاه مفاعل براكة النووي

لحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخا صوب مفاعل نووي في أبوظبي
لحوثيون يقولون إنهم أطلقوا صاروخا صوب مفاعل نووي في أبوظبي
3/12/2017

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات إطلاق جماعة الحوثيين في اليمن صاروخا تجاه مفاعل براكة النووي غرب العاصمة أبو ظبي.

وقال بيان صادر عن الهيئة نشرته وكالة أنباء الإمارات إن البلاد "تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع"، مؤكدة أن مشروع مفاعل براكة "يتمتع بكل إجراءات الأمن والسلامة والأمان النووي".

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر عسكري يمني أن الصاروخ الذي أعلن الحوثيون أنهم أطلقوه سقط في محافظة الجوف شمال اليمن.

ونقلت الأناضول عن المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة التابعة للقوات الحكومية عبد الله الأشرف إن "الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون نحو أهداف إماراتية سقط في منطقة السن الأسود في مديرية المطمة، غربي محافظة الجوف".

وأضاف الأشرف أن "الصاروخ من نوع كروز مجنح، وسقط قبل نحو نصف ساعة دون أن ينفجر".

وأشار إلى أن قطع من جسم الصاروخ عليه كتابات وشعارات "طائفية" تؤكد بأن مصدر إطلاقه جماعة الحوثيين.

وأشارت مصادر إلى أن الصاروخ سقط في منطقة خالية من السكان وخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولم يسفر عن سقوطه أي ضحايا.

وكان موقع قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن قد قال إن الجماعة أطلقت صاروخ كروز باتجاه مشروع محطة للطاقة النووية في أبوظبي بالإمارات.

وأضاف الموقع نقلا عن "مصدر في القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية" أن "القوة الصاروخية تعلن إطلاق صاروخ مجنح نوع ’كروز’ على مفاعل براكه النووي في أبوظبي".

ونقل الموقع عن المصدر أن عملية إطلاق الصاروخ على مفاعل براكة في أبو ظبي جاء بعد التجربة الناجحة للصاروخ نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وقال الموقع إن القوة الصاروخية أجرت تجربة ناجحة لصاروخ باليستي متوسط المدى على هدف عسكري في السعودية نهاية شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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