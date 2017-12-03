إيه.بي.سي نيوز توقف كبير مراسليها بسبب "خطأ جسيم" في تغطية قضية فلين

قالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إنها أوقفت بريان روس، كبير المراسلين الاستقصائيين في "إيه بي سي نيوز"، بسبب خطأ في تغطيته عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين.

وقالت الشبكة في بيان: "نعبر عن عميق أسفنا ونعتذر عن أي خطأ فادح تسببنا فيه لأمس… ونتيجة لتغطيتنا المتواصلة خلال الساعات التي تلت ذلك فقد قررنا أن المعلومات كانت خاطئة وقمنا بتصويب الخطأ على الهواء وعلى الموقع الإلكتروني".

وأقر فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اتصالاته بروسيا ووافق على التعاون مع الادعاء فيما يتعلق بتصرفات الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل توليه السلطة.

وكانت "إيه.بي.سي نيوز" قد قالت في البداية نقلا عن مصدر موثوق به إن فلين كان مستعدا للشهادة بأن ترمب أمره بالاتصال مع الروس عندما كان مرشحا رئاسيا.

وتراجعت جميع مؤشرات وول ستريت بأكثر من واحد% بعد هذا التقرير.

وصوبت إيه.بي.سي نيوز التصريحات فيما بعد وقالت إن المصدر أوضح أن ترمب عهد لفلين و"دائرة صغيرة من كبار المستشارين" بإيجاد طرق لتحسين العلاقات مع روسيا والنقاط الساخنة الأخرى خلال حملة الرئاسة.

وعلق روس على حسابه على موقع "تويتر" على قرار إيقافه عن العمل قائلا: "وظيفتي هي مساءلة الناس ولهذا السبب أوافق على مساءلتي أنا شخصيا".

كما علق الرئيس الأمريكي أيضا على إيقاف روس عن العمل على صفحته على تويتر مستخدما تعبيره المفضل قائلا إنها "أخبار وهمية".

وقال: "تهانينا لإيه.بي.سي نيوز لإيقاف براين روس عن العمل بعد تقريره غير الدقيق وغير الشريف بشأن روسيا… يجب على المزيد من الشبكات والصحف أن تفعل الشيء نفسه مع أخبارها الوهمية!"