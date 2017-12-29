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سياسة|مصر

صور: قتلى في هجوم على كنيسة بجنوب القاهرة

صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
29/12/2017

قالت بوابة الأهرام إن الشرطة المصرية قتلت مسلحا اليوم الجمعة بعد أن أطلق النار على كنيسة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة.

وأضافت أن المسلح هاجم كنيسة مار مينا العجايبي قبل أن ترديه الشرطة قتيلا، فيما عثر بحوزته على عدد من القنابل.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بمقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين خلال الهجوم، مشيرا إلى أن من بين القتلى شرطي واحد ومنفذ الهجوم، بالإضافة إلى 8 من الأقباط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الداخلية المصرية قولها إن شرطيين اثنين من بين قتلى الهجوم.

وقال مصدر أمنى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار، فيما تقوم حاليا بمطاردة أخر.

وأضاف المصدر أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان، فوجئت بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة، فقامت على الفور بمبادلتهما إطلاق النار.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مشتبه به في تنفيذ الهجوم على الكنيسة، بعد إصابته اثناء مطاردته. 

 

المصدر : وكالات
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