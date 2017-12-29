شاهد: هتافات ضد السيسي في جنازة ضحايا كنيسة حلوان

تظاهر مصريون أقباط مساء الجمعة خلال تشييع جنازة ضحايا حادث الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها" "يسقط يسقط أي رئيس طول ما الدم القبطي رخيص"

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أعلنت تشييع جنازة ضحايا حادث الهجوم على كنيسة مار مينا في السابعة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة بكنيسة السيدة العذراء (بمطرانية حلوان).

وأوضحت الكنيسة أن القتلى المسيحيين هم ستة سقطوا في الحادث الذي استهدف كنيسة الشهيد مار مينا بحلوان / جنوب العاصمة القاهرة.

وأسفر الحادث ذاته أيضا عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة. كما أصيب ثمانية أشخاص.

وهاجم مسلحان القوة الأمنية المكلفة بحماية الكنيسة، الجمعة، بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحامها، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، وتم القبض على الآخر بعد إصابته خلال مطاردته.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، الجمعة، إن الهجوم الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، وأسفر عن مقتل 8 مسيحيين وشرطي مسلم، "لن ينال من عزيمة ووحدة المصريين بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة تطهير البلاد من الإرهاب".

وأفاد البيان بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي "يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا". وقدم السيسي تعازيه إلى "أسر شهداء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهداف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"، بحسب البيان.

في الوقت نفسه، أدان مجلس الوزراء، في بيان، "الهجوم الإرهابي الغادر الذي سعى لاستهداف كنيسة مارمينا".