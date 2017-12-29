جمعة غضب نصرة للقدس وعشرات المصابين برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 36 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات وقعت الجمعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة في بيان أن 16 فلسطينيا أصيبوا في الضفة الغربية، ثمانية منهم بالرصاص، فيما أصيب 20 فلسطينيا خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن ثلاثة شبان أصيبوا بالذخيرة الحية في مخيم العروب القريب من مدينة الخليل، أحدهم في وضع خطير، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الكتف في منطقة حوارة القريبة من مدينة نابلس، وأصيب أربعة شبان بالرصاص المطاطي.

وخرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة في مناطق عدة في الضفة الغربية، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية باستمرار المظاهرات احتجاجا على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتظاهر آلاف من أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين في قطاع غزة الجمعة ضد الإعلان الأمريكي بشأن القدس، إذ خرجت المتظاهرون عقب صلاة الجمعة رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من الشهر الجاري بشأن القدس.

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية، وسار الفلسطينيون في باحات المسجد، بعد انتهاء صلاة الجمعة (الرابعة بعد قرار ترمب)، وهم يهتفون " الله أكبر والقدس عربية.

في الأردن وللأسبوع الرابع على التوالي، واصل متظاهرون الجمعة مسيراتهم المنددة بقرار الرئيس الأمريكي.

وانطلقت مسيرة مركزية دعت إليها الحركة الإسلامية وفعاليات شعبية وشبابية، من أمام المسجد الحسيني (وسط العاصمة) باتجاه ساحة النخيل التي تبعد قرابة كيلو مترا واحدا، وشارك في الفعالية مئات الأردنيين، بحضور قيادات إسلامية وبرلمانية بارزة.

وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الأول من ديسمبر / كانون الأول عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.