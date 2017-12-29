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سياسة

تفاصيل الهجوم على كنيسة ومتجر بجنوب القاهرة

صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
صور متداولة لمهاجم كنيسة مارمينا بعد مقتله
29/12/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية إن مسلحا يستقل دراجة نارية هاجم كنيسة ومتجرا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة اليوم الجمعة فأردى تسعة أشخاص قتلى أحدهم رجل شرطة كان يتولى حراسة الكنيسة.

وقالت في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم بعد أن أصيب وضبطت معه سلاحا آليا وخمسة خزائن رصاص وعبوة متفجرة.

وتابعت أن أربعة أشخاص أصيبوا.

وقال البيان إن المهاجم "كان يستهدف اختراق النطاق الأمني (الخاص بالكنيسة) من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين".

وأضاف "سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك".

وتابع "الإرهابي المشار إليه (هو) من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين".

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تتبعها كنيسة مار مينا في بيان إن سبعة مسيحيين قتلوا في الهجومين في إحصاء أولي.

واتخذت الشرطة إجراءات أمن مشددة خارج دور العبادة المسيحية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس في السابع من يناير كانون الثاني.

وقال بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "تعرضت كنيسة الشهيد مار مينا بحلوان صباح اليوم لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكنيسة من قبل مجهولين ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة بالإضافة لعدد من المصابين".

وأضاف "كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان يملكه شخص مسيحي لاعتداء آخر ما أدى إلى استشهاد شخصين".

المصدر : رويترز
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