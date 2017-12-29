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سياسة

تركيا توقع اتفاقا للحصول على صواريخ إس-400 من روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
29/12/2017

وقّعت تركيا وروسيا، اتفاقا بخصوص إمداد أنقرة بصواريخ أرض- جو روسية من الطراز إس-400 لينجز البلدان بذلك اتفاقا يبحثانه منذ أكثر من عام.

وقالت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة إن تركيا وروسيا وقّعتا اتفاقا بخصوص إمداد أنقرة بصواريخ أرض- جو روسية من الطراز إس-400. والتي سبق ووقّع اتفاق لشرائها قبل نحو أربعة أشهر.

ويسبب الاتفاق بشأن الصواريخ، الذي تردد أن قيمته تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، قلقا في الغرب لأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولأنه لا يمكن دمج النظام الصاروخي في الهيكل العسكري للحلف.

وقال سيرغي تشيميزوف رئيس مجموعة (روستك ) الروسية المملوكة للدولة لصحيفة كومرسانت اليومية الأربعاء إن روسيا ستزود تركيا بأربع بطاريات من الطراز إس-400 مقابل 2.5 مليار دولار.

وأضاف أن من المتوقع أن تبدأ روسيا تسليم أول دفعة في مارس/ آذار 2020 وأن تركيا هي أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تحصل على نظام الصواريخ إس-400 المتطور.

وأوضح تشيميزوف للصحيفة أن تركيا ستدفع 45 % من التكلفة مقدما وإن روسيا ستقدم قروضا لتغطية النسبة المتبقية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة نقلت صحف تركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا سوف تقترض بالروبل في اتفاق قرض بموجب الصفقة.

المصدر : رويترز
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