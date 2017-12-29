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سياسة

الجيش المصري يعلن مقتل 6 عسكريين و3 مسلحين بمواجهتين في سيناء

معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
28/12/2017

أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل 6 عسكريين و3 مسلحين، في مواجهتين منفصلتين، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت من القضاء على 3 مسلحين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر، وعدد من العبوات الناسفة.

وحول الواقعة الثانية، أضاف المتحدث أن عبوة ناسفة انفجرت بمركبة للجيش؛ أثناء مداهمة إحدى البؤر "الإرهابية"، نتج عنها مقتل ضابط و5 جنود.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام محلية ومصادر أمنية، أن 3 هجمات مسلحة تعرض لها عسكريون في 3 مواقع بشمال سيناء، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين، بينها تفجير آلية عسكرية على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد (بمحافظة شمال سيناء).

ومنذ أكثر من أربع سنوات، تشهد سيناء معارك بين قوات الأمن ومسلحين، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، فيما يقول الجيش إنه قتل مئات من العناصر المسلحة في حملات عسكرية برية وجوية.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المصري نشر عناصر من القوات المسلحة في مختلف الأماكن من بينها سيناء لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد

المصدر : الأناضول
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