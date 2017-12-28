68 مدنيا يمنيا بينهم أطفال قتلوا في غارتين جويتين للتحالف العربي في يوم واحد

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن 68 مدنيا قتلوا في غارتين جويتين نفذتهما طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابتا سوقا شعبيا ومزرعة في جنوب غرب اليمن وفي غربه الثلاثاء.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك في بيان إن من بين القتلى ثمانية أطفال و14 شخصا من أسرة واحدة، مدينا "الاستهتار الكامل بالحياة البشرية" في البلد الغارق في نزاع مسلح.

وكان عشرات المدنيين قتلوا في غارة للتحالف العربي على سوق شعبي بمنطقة الحيمة في مدينة تعز أول أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى قتلى سقطوا في غارة للتحالف على منطقة التحيتا بالحديدة غربي اليمن.

كما قتل أكثر من عشرين مدنيا بينهم أطفال ونساء يوم الاثنين في غارات شنها التحالف العربي على منطقة عصر في صنعاء ومنطقة الجراحي بالحديدة.

وأسفر النزاع اليمني عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف و750 شخصا بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ بدء عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين في مارس/ أذار من العام 2015.