البث الحي
سياسة

68 مدنيا يمنيا بينهم أطفال قتلوا في غارتين جويتين للتحالف العربي في يوم واحد

أكثر من عشرة آلاف شخص سقطوا قتلى في حرب اليمن معظمهم نتيجة غارات التحالف السعودي الإماراتي
أكثر من عشرة آلاف شخص سقطوا قتلى في حرب اليمن معظمهم نتيجة غارات التحالف السعودي الإماراتي
28/12/2017

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن 68 مدنيا قتلوا في غارتين جويتين نفذتهما طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابتا سوقا شعبيا ومزرعة في جنوب غرب اليمن وفي غربه الثلاثاء.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك في بيان إن من بين القتلى ثمانية أطفال و14 شخصا من أسرة واحدة، مدينا "الاستهتار الكامل بالحياة البشرية" في البلد الغارق في نزاع مسلح.

وكان عشرات المدنيين قتلوا في غارة للتحالف العربي على سوق شعبي بمنطقة الحيمة في مدينة تعز أول أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى قتلى سقطوا في غارة للتحالف على منطقة التحيتا بالحديدة غربي اليمن.

كما قتل أكثر من عشرين مدنيا بينهم أطفال ونساء يوم الاثنين في غارات شنها التحالف العربي على منطقة عصر في صنعاء ومنطقة الجراحي بالحديدة.

وأسفر النزاع اليمني عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف و750 شخصا بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ بدء عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين في مارس/ أذار من العام 2015.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)