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محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 5 أيام

28/12/2017

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء الخميس، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، خمسة أيام لاستكمال التحقيق معهما.

وقالت وكالة الأناضول إن محامي العائلة قدم استئنافا رفضا لتمديد اعتقال عهد ووالدتها وابنة عمها نور، إلا أن المحكمة وافقت فقط على الإفراج عن نور لمدة 48 ساعة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (1400 دولار) إلى حين استكمال مقاضاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، قضت ذات المحكمة بتمديد اعتقال نور التميمي، ابنة عم الطفلة عهد، والمعتقلة بذات التهمة، إلى الإثنين المقبل، لاستكمال التحقيق معها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد، فجر يوم 19 ديسمبر/كانون ثاني الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.

وبين مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها الصغيرة لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في (إسرائيل)، والذين اعتبروا ذلك إهانة لجيشهم.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة إسرائيلية كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته، والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها.

وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى أيقونة للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.

المصدر : الأناضول
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