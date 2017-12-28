شاهد: ثوران بركان وارتفاع رماده لمسافة 5 كيلومترات في الهواء

اندلع بركان جبل سينابونغ، وهو بركان إندونيسي نشط، الأربعاء، ما أدى إلى انطلاق الرماد إلى ارتفاع 4.6 كيلومتر في السماء، بيد أن السلطات قالت إنه لم تقع إصابات.

وقد ظل مستوى التنبيه للبركان في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، في أعلى مستوى له منذ أول ثوران قبل عامين عندما لقى ستة أشخاص مصرعهم وتم إجلاء عشرات الآلاف من السكان المحليين.

وحث بيان صحفي من الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من أخطار الكوارث، السكان على البقاء في حالة تأهب والامتناع عن دخول منطقة الخطر الواقعة على بعد 3-7 كيلومترات حول فوهة البركان.

وذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن إندونيسيا جزء من امتداد منطقة يطلق عليها "حلقة النار" حول المحيط الهادئ، حيث الحركات المفاجئة للصفائح التكتونية الموجودة في عمق القشرة الأرضية وتتسبب في حدوث 90% من الزلازل في العالم.

ولدى إندونيسيا ما يقرب من 130 براكينا نشطًا، أكثر من أي بلد آخر.