شاهد| الجنيدي: مهما يعلن ترمب ستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية

عقب الإفراج عنه، قال الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي الذي اشتهرت صورته أثناء اعتقال 23 جنديا إسرائيليا له وضربه وهو معصوب العينين، إنه مهما أعلن ترمب فالقدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وأضاف الجنيدي لبرنامج "هاشتاج" على شاشة الجزيرة مباشر، خلال اتصال هاتفي، أن التهمة التي وُجهت إليه كانت "إلقاء الحجارة"، مؤكدًا إيمانه وإيمان كل الشعب الفلسطيني هو أن المسجد الأقصى فلسطيني والقدس فلسطينية.

وقال "مهما أعلن أو قرر أو قال ترمب هو أو غيره، فالأقصى لفلسطين، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية وكانت وستظل كذلك"، موجهًا التحية لكل داعمي القضية الفلسطينية.

ووصف الجنيدي كيف تعامل مع الاحتلال داخل المعتقل، وكيف كان يتابع أخبار صورته التي ملأت الدنيا شرقًا وغربًا.

وأوضح الفتى ذو الـ16 عامًا، أنه تعرض لضرب مبرح أكثر من 4 مرات على كتفه الأيمن خلال عملية الاعتقال الشهيرة، ما أدى إلى كسور في الكتف".

وأفرجت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل عوفر، الخميس، عن الفتى الجنيدي، الذي أصبح بمثابة أيقونة لانتفاضة القدس الأخيرة، بعد انتشار صورته الشهيرة وهو محاط بـ23 جنديا إسرائيليا ومعصوب العينين.

وجاء قرار الإفراج بعد أن سحبت النيابة العسكرية الاستئناف الذي كانت قد تقدمت به بعد أن دفعت عائلة الفتى الجنيدي كفالة مالية تقدر بنحو ثلاثة آلاف دولار.

وفور الإفراج عنه انتقل الفتى إلى مستشفى رام الله بسبب وضعه الصحي، بعد أن تعرض لكسور في كتفه الأيمن نتيجة الضرب الذي تعرض له خلال اعتقاله من شارع وادي التفاح بمدينة الخليل قبل 21 يومًا.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين قد تقدمت بشكوى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالنيابة عن الفتى فوزي الجنيدي، وتمكنت من الحصول على قرار الإفراج بعد تثبيت تعرضه للضرب المبرح أثناء وبعد اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بكسر ورضوض.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنيدي أثناء هروبه بعيدًا عن قنابل الغاز التي ألقاها الاحتلال بينما كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية ودولية الصورة الشهيرة للفتى الجنيدي لحظة اعتقاله ولاقت الصورة صدى كبيرا محليا وعالميًا.