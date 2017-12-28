حكم قضائي ضد مغربي حاول التسلل لموكب الملك في باريس

حكم القضاء الفرنسي الأربعاء بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمغربي يبلغ من العمر 39 عاما حاول التسلل إلى موكب العاهل المغربي محمد السادس قرب باريس ليبلغه بوضع والده.

في المقابل برأته محكمة بمدينة مو قرب باريس من تهمة "عنف متعمد بواسطة السلاح".

وكان المتهم حاول في 24 أيلول/سبتمبر 2017 التسلل إلى موكب العاهل المغربي حين كان قرب قصر بيتز الذي يملكه في نواحي باريس.

وأوضح سمير ايدير محامي المتهم أن الأخير "كان يريد أن يتحدث للملك عن وضع والده المأسوي" وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكنه من العيش الكريم.

ونقل المحامي إنه عند مثول المتهم ولدى سؤاله منذ متى وأنت تنتظر في سيارتك وصول الموكب؟ أجاب "من أجل والدي أنتظر العمر كله".

وأضاف "أن موكلي يحترم جدا الملك ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلا" للمشكلة.

يذكر أن المتهم حاول الاقتراب من الموكب بسيارته وحين طلب منه عنصرا أمن على دراجتين التوقف، حاول الالتفاف على سيارات في الموكب، قبل توقيفه.