السفارة الأمريكية في تركيا تستأنف تقديم التأشيرات

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا الخميس، أنها ستستأنف خدمات منح تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل تام.

وقالت السفارة في بيان إن رفع القيود على خدمات التأشيرات جاء بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت عدة أشهر.

وقالت السفارة، إن الحكومة التركية ستُعلم الجانب الأمريكي مسبقًا في حال عزمها توقيف أو حبس أي موظف محلي في البعثات الأمريكية".

وأضافت " استنادًا إلى الالتزام بهذه الضمانات المذكورة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية رأت بتحسن الوضع بشكل كاف لاستئناف خدمات التأشيرة بشكل تام في تركيا".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء الهجرة".

التوتر الدبلوماسي بين البلدين جاء بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".