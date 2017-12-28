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سياسة|سوريا

التحالف الدولي: النظام السوري يسمح لمقاتلي تنظيم الدولة بالتحرك في مناطقه

مقاتلون من تنظيم الدولة
مقاتلون من تنظيم الدولة
28/12/2017

اتهم التحالف الدولي في سوريا والعراق الأربعاء النظام السوري بالسماح لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالتحرك في مناطق سيطرته "دون معاقبتهم".

وقال الجنرال البريطاني فيليكس غيدني للصحفيين إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "يتحركون على ما يبدو دون معاقبتهم في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، ما يظهر بوضوح أن النظام إما لا يرغب أو أنه عاجز عن هزم داعش ضمن حدوده".

وبحسب غيدني، أحد قادة عمليات التحالف الدولي في العراق وسوريا، فإن التحالف لاحظ أن العديد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين طردوا من الرقة، أبرز معاقلهم في شرق سوريا، انتقلوا إلى الغرب وأعادوا تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة ليتمكنوا من الإفلات من المراقبة بسهولة أكبر.

وقال، متحدثا عبر دائرة الفيديو من بغداد إن قوات التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية "مدركة تماما أن تنظيم الدولة الإسلامية عدو صبور لديه قدرة كبيرة على التأقلم".

وتابع "نعلم أنهم قد يحاولون تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة وأنهم سيحاولون حتما تنفيذ عمليات إرهابية أينما وحينما يكون ذلك ممكنا".

غير أن التحالف الذي تقوده واشنطن لا ينوي مطاردة مقاتلي التنظيم في مناطق سيطرة النظام السوري وحليفتيه روسيا وإيران.

وأضاف غيدني "سنواصل تنفيذ عمليات في المناطق التي حررها حلفاؤنا في سوريا وندعو النظام السوري إلى التكفل بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطرته".

وإثر حملة الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وكذلك روسيا، خسر تنظيم الدولة الإسلامية أبرز معاقله في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "انتهاء الحرب" ضد التنظيم الذي كان سيطر في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

وقد يصدر نظام دمشق قريبا إعلانا مماثلا حيث لم يعد التنظيم يسيطر على أكثر من 5% من الأراضي السورية، مع انكفاء مقاتليه الى عدد من القرى في محافظة دير الزور وجيوب في محافظتي حمص وحماة، كما أنه موجود في منطقتين في ريف دمشق.

المصدر : مواقع فرنسية
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