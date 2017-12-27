وفاة مصري في الأردن بعد أيام من الاعتداء عليه

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، الأربعاء، وفاة أحد مواطنيها العاملين بالأردن، بعد أيام من الاعتداء عليه.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "سفارة مصر بالأردن، أفادت أن المواطن المصري علي السيد مرسي، الذى تعرض لاعتداء من قبل أردنيين، توفي مساء الأربعاء ، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمتوفي صباح (الخميس)".

وأشارت السفارة، بحسب البيان إلى أن "مكتب التمثيل العمالي يتابع نتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حاليًا على المدعي العام (الأردني) للتحقيق فيها".

وقالت الخارجية المصرية الأحد الماضي إن المواطن علي السيد، تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني، إثر مشاجرة بينهما، على مبلغ مالي، بمحافظة الزرقاء الأردنية، وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة

وأفادت وقتها بأنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه 5 أفراد أردنيين، وطبقًا لما جاء بالتقرير الطبي فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهود – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.