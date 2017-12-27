والد عهد التميمي: سلطات الاحتلال تسعى لسجن ابنتي فترة طويلة

قال باسم التميمي والد عهد التي صفعت الجندي الإسرائيلي إن هناك اتجاه قويا لإرضاء الشارع الإسرائيلي ووضع عهد في السجن لفترة طويلة لتلفيق قضية أوالاعتقال الإداري.

قال باسم التميمي والد عهد، ابنة الستة عشر ربيعا، التي صفعت الجندي الإسرائيلي واعتقلتها قوات الاحتلال عقب ذلك "إن الاحتلال يعتقل عهد بتهمة إعاقة السلطات عن تنفيذ مهامها وضرب جندي أثناء مهمته الرسمية وعدم التزامها بالأوامر".

وأضاف "عندما وجد الاحتلال أن هذه الاتهامات لن تفلح أعدوا ملفا سريا وهذا يعني أن ما يقوله الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صحيح والذي قال بحسب التميمي " إذا لم نستطع تكييف القضية فإننا سنحول ناريمان وعهد ونور للقضاء الإداري".

وأكد التميمي أن "هناك اتجاه لإرضاء الشارع الإسرائيلي ووضعهن في السجن لأطول فترة ممكنة لتلفيق قضية أو الاعتقال الإداري".

ودشن ناشطون، حملة دولية، على شبكة الإنترنت، تطالب بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية "عهد التميمي"، التي اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودشن الناشطون عريضة، عبر الموقع الرسمي لمنظمة آفاز العالمية، وحملت اسم (الحرية لعهد التميمي).

وآفاز، هي منظمة عالمية أطلقت عام 2007، وتناضل من أجل قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والفساد والفقر والصراع.

وأقدم جنود الجيش الإسرائيلي، على اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 17عاما، بعد مداهمة منزلها في قرية النبي صالح في رام الله، وذلك لطردها جنود من أمام منزلها، وفي ذات اليوم اعتقل الجيش، والدتها ناريمان، وابنة عمها نور "21 عاما" في اليوم التالي.

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى اعتقال التميمي، صدى واسعا، وحصد وسم #عهد_التميمي"، عشرات الآلاف من التغريدات المستنكرة لاعتقالها.

كما نشر نشطاء، صورا وفيديوهات بعضها قديم، للتميمي، توثق مقاومتها "الشعبية" للاحتلال الإسرائيلي منذ طفولتها.