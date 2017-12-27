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سياسة

فيديو: السبسي وأردوغان يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة

27/12/2017

شهد الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" مع نظيره التركي "رجب طيب أردوغان" توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، في إطار الزيارة التي يقوم بها أردوغان إلى تونس وتمتد ليومين.

وكان الرئيسان قد عقدا محادثات في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وعقب التوقيع على الاتفاقيات، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وقال الرئيس التّونسي الباجي قايد السبسي، إنّ بلاده وتركيا "تربطهما علاقات عريقة ترجع إلى عمق التاريخ الذّي يربطهما، لكنها متجددة، وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات".

وأضاف "أنها كانت مناسبة مميزة تبادلنا فيها وجهات النظر حول أمهات المشاكل ذات الاهتمام المشترك وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والاقتصادية والمسائل الإقليميّة".

وتابع "هذه الزيارة ستكون متبوعة بزيارات أخرى نظرا لعراقة العلاقات بين البلدين ولمتانة التّعاون والشراكة بينهما في كل المجالات".

كما زاد "نحن لدينا وجهات نظر موحدة سواء في المجالات الاقتصادّية وقد أكّدنا على رغبة الدولتين في توثيق هذه العلاقات وتعميقها وذلك بمراعاة الظروف التي يمر بها بلدانا".

ولفت السبسي إلى أنه قبل دعوة وجهها له نظيره التركي أردوغان، مشيراً بالقول "نحن سواسية ولا أشعر أنني أذهب لبلد آخر".

ووصل الرئيس التركي تونس، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قادمًا من دولة تشاد، في ختام جولة إفريقية، بدأها الأحد الماضي بالسودان.

ويؤدي أردوغان زيارته الأولى إلى تونس بصفته رئيسًا، بعد زيارتين أجراهما عندما كان رئيسًا للوزراء؛ الأولى في سبتمبر/أيلول 2011 والثانية في يونيو/حزيران 2013.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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