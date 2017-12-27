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سياسة|تونس

صحيفة فرنسية: الأزمة بين تونس والإمارات أكبر من منع سفر السيدات

27/12/2017

قال موقع إخباري فرنسي إن الأزمة بين تونس والإمارات أكبر من منع التونسيات من السفر  إلى الإمارات.

وأضافت مراسلة موقع ميديبارت الفرنسي في تونس ليليا بليز إنه وراء الأسباب الأمنية توجد حرب دبلوماسية صامتة منذ 2011.

ونقلت عن المحلل السياسي التونسي، يوسف شريف، قوله: شهدنا، منذ سنة 2011، ضربات من هذا النوع مثل، الانسحاب مفاجئ لمستثمرين إماراتيين، أو سحبُ السفير كما حدث عام 2013، بعد اختلاف البلدين بخصوص الوضع في مصر.

ويشدّد الموقع على أن من بين أسباب الأزمة أيضاً: الروابطُ الوثيقة بين تونس ودولة قطر، التي استثمرت ملياراً ونصف مليار دولار في البلد منذ 2011.

كذلك يشير إلى أن تونس رفضت، منذ اندلاع أزمة الخليج اتخاذ موقف واضح من المعسكريْن، وتجد نفسَها الآن في وضعية الممسك بِحلّ وسَط دائم فيما يخص سياستَها الخارجية.

ويشار إلى أن شركة الطيران الإماراتية المملوكة لحكومة دبي منعت الجمعة الماضي التونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.

من جانبها طالبت الحكومة التونسية الإمارات بتقديم اعتذار علني، واعتبرته شرطا لتراجعها عن قرار أصدرته بمنع طيران الإمارات من تسيير رحلاتها من وإلى تونس.

المصدر : الجزيرة
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