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سياسة|روسيا

شاهد: قتيل و3 إصابات إثر إطلاق نار بمصنع حلويات بموسكو

27/12/2017

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق نار وقع في معمل لإنتاج الحلويات جنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، فيما نفت الشرطة وجود عملية احتجاز رهائن.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر أمني قوله، إن "المعلومات الأولية تشير أن المهاجم واسمه إيليا أفريانوف (المالك السابق للمعمل) اقتحم المبنى وهو يطلق النار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح".

وفي السياق نفسه، قالت يوليا ايفانوفا، المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية "إن "إطلاق النار اندلع بسبب نزاع بين المالك السابق للمصنع وإدارته الحالية".

وأضافت المتحدثة أن "التحقيقات الأولية تؤكد وقوع مشادة كلامية بين مالك المصنع السابق وإدارته الحالية، قبل أن يشهر سلاحه، ويبدأ بإطلاق النار على محيط المبنى، ما أدى إلى مقتل حارس أمني متأثراً بجراحه".

كما طوقت الشرطة منطقة الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو، ونشرت وحدات خاصة في المكان، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها، نفت شرطة موسكو المعلومات السابقة بشأن احتجاز رهائن في مبنى المعمل المذكور، حيث وقع الحادث.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية بالعاصمة الروسية قولها إننا "ننفي رسميا المعلومات حول وجود رهائن بالمبنى الكائن بشارع الوفايسكايا".

وسبق أن نقلت "تاس" نقلاٌ عن المصدر الذي لم تسمّه أن "عدة أشخاص احتجزوا داخل المبنى، الذي تحصن فيه المهاجم، وهو يرفض السماح لأحد بالدخول".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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