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سياسة|روسيا

شاهد: بوتين يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في روسيا

27/12/2017

قبلت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا اليوم الأربعاء أوراق ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس آذار 2018.

وأظهرت لقطات أن بوتين قدم أوراق ترشحه شخصيا.

ومن المقرر أن تفصل اللجنة في مسألة تسجيل بوتين كمرشح خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت اللجنة رفضت أمس الأول الاثنين تسجيل ترشيح المعارض ألكسي نافالني في انتخابات الرئاسة بسبب سابقته الجنائية. وتجدر الإشارة إلى أن نافالني أدين بالاختلاس، وصدر بحقه حكم مع إيقاف التنفيذ. وينفي نافالني التهمة ويقول إنها متعمدة من أجل القضاء على طموحاته السياسية.

ويعد إعادة انتخاب بوتين لفترة جديدة في حكم المؤكد، غير أن الكرملين  يتخوف من نسبة المشاركة الضئيلة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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