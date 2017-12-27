شاهد: الشتاء يزيد معاناة سوريين نازحين في مخيمات بائسة بحلب

يأتي الشتاء بمعاناة إضافية لآلاف السوريين المقيمين في مخيم للاجئين في شمال حلب.

فالهواء البارد والأمطار الغزيرة تتسلل بسهولة داخل خيامهم الواهية ما يترك الكثيرين معرضين للعوامل الجوية القاسية.

ويعيش الكثيرون على موارد محدودة للغاية من الغذاء والدواء والملابس الثقيلة والوقود.

وتقول أم عمر وهي مهجرة من حلب تجلس في منطقة يكسوها الطين من المخيم إنها لا تملك مدفأة لتدفئة أسرتها.

وقال أحمد السفراني وهو نازح من مدينة السفيرة إنه يحاول تدعيم خيمته التي لا يملك غيرها لإيواء أسرته.

وفي شهر ديسمبر كانون الأول الحالي يكون قد مر عام على انتهاء مقاومة المعارضين في مدينة حلب القديمة.

وأصبحت المدينة التي كانت ذات يوم مركزا اقتصاديا مزدهرا بؤرة صراع بين معارضين للنظام وبين قوات النظام ودفع ذلك الكثيرين للفرار من المدينة بحثا عن الأمان في المخيمات.

واستمرت الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها السابع لفترة أطول من الحرب العالمية الثانية وأودت بحياة مئات الألوف وأدت لأسوأ أزمة مهاجرين في العالم فدفعت نحو 11 مليون شخص للفرار من ديارهم.