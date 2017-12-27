البث الحي
سياسة

شاهد: الشتاء يزيد معاناة سوريين نازحين في مخيمات بائسة بحلب

27/12/2017

يأتي الشتاء بمعاناة إضافية لآلاف السوريين المقيمين في مخيم للاجئين في شمال حلب.

فالهواء البارد والأمطار الغزيرة تتسلل بسهولة داخل خيامهم الواهية ما يترك الكثيرين معرضين للعوامل الجوية القاسية.

ويعيش الكثيرون على موارد محدودة للغاية من الغذاء والدواء والملابس الثقيلة والوقود.

وتقول أم عمر وهي مهجرة من حلب تجلس في منطقة يكسوها الطين من المخيم إنها لا تملك مدفأة لتدفئة أسرتها.

وقال أحمد السفراني وهو نازح من مدينة السفيرة إنه يحاول تدعيم خيمته التي لا يملك غيرها لإيواء أسرته.

وفي شهر ديسمبر كانون الأول الحالي يكون قد مر عام على انتهاء مقاومة المعارضين في مدينة حلب القديمة.

وأصبحت المدينة التي كانت ذات يوم مركزا اقتصاديا مزدهرا بؤرة صراع بين معارضين للنظام وبين قوات النظام ودفع ذلك الكثيرين للفرار من المدينة بحثا عن الأمان في المخيمات.

واستمرت الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها السابع لفترة أطول من الحرب العالمية الثانية وأودت بحياة مئات الألوف وأدت لأسوأ أزمة مهاجرين في العالم فدفعت نحو 11 مليون شخص للفرار من ديارهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)