البث الحي
سياسة|كوسوفو

رئيس وزراء كوسوفو يضاعف راتبه بحجة أن عمله يتطلب منه "ارتداء ملابس أنيقة"

ربطات عنق على سور حكومة كوسوفو احتجاجا على زيادة راتب رئيس الوزراء
ربطات عنق على سور حكومة كوسوفو احتجاجا على زيادة راتب رئيس الوزراء
27/12/2017

علّق كوسوفيون غاضبون مئات ربطات العنق على سور مقر الحكومة احتجاجا على تبرير رئيس الوزراء مضاعفة راتبه بالقول إن عمله يتطلب منه ارتداء ملابس رسمية وأنيقة.

وعلّق المتظاهرون أمس الثلاثاء نحو 300 ربطة عنق بألوان وتصاميم مختلفة إضافة إلى قميص في لفتة تحمل إشارات ازدراء موجهة نحو رئيس الوزراء راموش هاراديناي.

وأثار رئيس الوزراء غضبا شعبيا بعد إقراره مضاعفة راتبه من 1500 الى 3000 يورو شهريا.

ويعيش الكوسوفي العادي على مبلغ يعتبر جزءا بسيطا من هذا الراتب، في بلد وصلت فيه معدلات البطالة والفقر إلى حدود 30%.

وقال هاراديناي مدافعا عن خطوته خلال مقابلة الأسبوع الماضي "أنا مضطر لارتداء ربطة عنق. لا يمكنني أن أخرج مرتديا أي شيء. يجب أن يكون لدي قميص".

وفي رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء، قامت حملة تحمل اسم "ما وراء الجدار" بجمع ربطات العنق وتعليقها على سور مقر الحكومة.

وقال موشتريم محمدي أحد قادة الحملة إن هاراديناي "لا يجب أن ينسى أنه يمثل الناس الذين لا توجد عندهم مشكلة ربطة العنق، لكن لديهم مشكلة لكونهم فقراء".

وقال خليل جاني وهو متقاعد يبلغ 67 عاما حضر ليعلق ربطة عنقه إنه يكسب 75 يورو في الشهر.

وأشار إلى أن عليه أن يعمل ثلاث سنوات ونصف كي يكسب ما يحصل عليه رئيس الوزراء في شهر، مضيفا أن زيادة هاراديناي راتبه "ليست منطقية. نحن أيضا نحتاج إلى المال، وليس فقط الزعماء".

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا بشكل أحادي عام 2008، دون أن تحظى باعتراف بلغراد.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)