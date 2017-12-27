رئيس وزراء كوسوفو يضاعف راتبه بحجة أن عمله يتطلب منه "ارتداء ملابس أنيقة"

علّق كوسوفيون غاضبون مئات ربطات العنق على سور مقر الحكومة احتجاجا على تبرير رئيس الوزراء مضاعفة راتبه بالقول إن عمله يتطلب منه ارتداء ملابس رسمية وأنيقة.

وعلّق المتظاهرون أمس الثلاثاء نحو 300 ربطة عنق بألوان وتصاميم مختلفة إضافة إلى قميص في لفتة تحمل إشارات ازدراء موجهة نحو رئيس الوزراء راموش هاراديناي.

وأثار رئيس الوزراء غضبا شعبيا بعد إقراره مضاعفة راتبه من 1500 الى 3000 يورو شهريا.

ويعيش الكوسوفي العادي على مبلغ يعتبر جزءا بسيطا من هذا الراتب، في بلد وصلت فيه معدلات البطالة والفقر إلى حدود 30%.

وقال هاراديناي مدافعا عن خطوته خلال مقابلة الأسبوع الماضي "أنا مضطر لارتداء ربطة عنق. لا يمكنني أن أخرج مرتديا أي شيء. يجب أن يكون لدي قميص".

وفي رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء، قامت حملة تحمل اسم "ما وراء الجدار" بجمع ربطات العنق وتعليقها على سور مقر الحكومة.

وقال موشتريم محمدي أحد قادة الحملة إن هاراديناي "لا يجب أن ينسى أنه يمثل الناس الذين لا توجد عندهم مشكلة ربطة العنق، لكن لديهم مشكلة لكونهم فقراء".

وقال خليل جاني وهو متقاعد يبلغ 67 عاما حضر ليعلق ربطة عنقه إنه يكسب 75 يورو في الشهر.

وأشار إلى أن عليه أن يعمل ثلاث سنوات ونصف كي يكسب ما يحصل عليه رئيس الوزراء في شهر، مضيفا أن زيادة هاراديناي راتبه "ليست منطقية. نحن أيضا نحتاج إلى المال، وليس فقط الزعماء".

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا بشكل أحادي عام 2008، دون أن تحظى باعتراف بلغراد.