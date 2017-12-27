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سياسة|مصر

حُكم عسكري بإعدام 10 مصريين بينهم امرأة في قضية "بيت المقدس3"

ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي
ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي
27/12/2017

قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية الأربعاء بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أنصار بيت المقدس 3".

و قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم عماد الدين أحمد محمود لوفاته، والسجن المؤبد لـ 30 أخرين.
وتضم قائمة المحكوم عليهم بالإعدام هشام عشماوي وهو ضابط صاعقة سابق، وشادي سليمان، وسلمي سلامة سليم، صبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد على، فايز عيد عودة، وإسلام محمد أحمد الدسوقي، وأحمد فؤاد عبد الغني، وهيثم رمضان على.

كما قضت بمعاقبة 9 متهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة حضوريا و4 متهمين بالسجن 15 عاما ومتهم بالسجن 7 سنوات والسجن 5 سنوات لـ 9 متهمين ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 10 سنوات وبراءة 83 متهما.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ "ارتكاب عدد من الوقائع من بينها، الهجوم على كمين الفرافرة/ غرب القاهرة/، بعد رصده ومراقبته، بثلاث سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بى جى، وعبوات متفجرة".

ووفق قرار المحكمة "اعتلى المتهم هشام عشماوي تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبتها "       

وأسفر الهجوم عن مقتل "قرابة 30 مجندا.

ومثل أمام المحكمة في هذه القضية 66 متهما حضوريا، فضلًا عن 89 متهما غيابيا من بينهم هشام على عشماوي، ومحمد أحمد نصر قائد تنظيم كتائب الفرقان المتهم باستهداف سفينة أثناء عبورها لقناة السويس وضرب مقر القمر الاصطناعي بالمعادي، وسلمى المحاسنة عضو مجلس شورى التنظيم وفقا للتحقيقات، بالإضافة لقيادات أخرى للتنظيم".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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