حماية مشددة لنائب إسرائيلي تهجَّم على عائلات أسرى فلسطينيين

تقرر توفير حماية معززة للنائب الاسرائيلي أورن حزان الذي تهجم أمام الكاميرات على فلسطينيين من غزة كانوا متوجهين يوم الإثنين لزيارة أبنائهم في سجن رامون جنوب إسرائيل.

وأثارت تلك الواقعة ردود فعل فلسطينية غاضبة.

وصعد حزان من حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو والمعروف بتصرفاته الاستفزازية يوم الإثنين، إلى حافلة تقل أشخاصا من غزة حصلوا على تصريح خاص لمغادرة القطاع المحاصر وزيارة أقربائهم المعتقلين.

وحرص النائب يرافقه عدد من ناشطي اليمين على اصطحاب وسائل الإعلام معه لتسجل إدانته السماح بمثل هذه الزيارة في حين تحتجز حركة حماس في قطاع غزة ثلاثة مدنيين ورفات جنديين بحسبه.

وأمام الكاميرات قام بتخويف الركاب وأراد إرغامهم على "إدانة الإرهاب".

وقال "أماكن أقاربكم هي تحت التراب" متبجحًا بأنه سيطرح للتصويت قانونًا يمنع زيارة السجناء الذين تتهمهم إسرائيل "بالإرهاب".

وقال لأم معتقل "ابنك كلب" وأضاف قبل أن يغادر الحافلة "أنتم زبالة".

وتناقلت وسائل الإعلام صور الحادثة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة ودفعت المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة للرد في تصريح نادر.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من "حق العائلات أن تزور أحباءها بكرامة" مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر "يبقى ملتزمًا بالحفاظ على الأواصر العائلية بين المعتقلين وذويهم".

من جهته، قال أبو عبيدة عبر تويتر "نقول للعدو بدل الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالًا صبيانية تارة ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات واستغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلا من الاستقواء على النساء".

وقرر الكنيست الإسرائيلي توفير حماية معززة لحزان، وفق يوتام ياكير المتحدث باسم البرلمان.

وحزان معروف بسلوكه الاستفزازي، وكان نتنياهو تدخل في أغسطس/آب لمنعه من التوجه إلى الحدود للتعارك مع نائب أردني.

ووجهت إليه عام 2015 تهم القوادة وتعاطي المخدرات وأوقف عن أي نشاط برلماني بعد إهانة نائبة معوقة، وعٌلقت مهامه كنائب لرئيس الكنيست.