السيسي يصدق على تعديل قانون سن التقاعد لرتبة الفريق ليكون 64 عاما

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد خاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وينص القانون في مادته الأولى على تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق لتكون أربعة وستين عاماً.

الجدير بالذكر أن القانون القديم كان يحدد سن تقاعد رتبة الفريق ب62 عاما، وهو ما يعني أن تعديل القانون تم لصالح الفريق محمد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة الحالي، والذي يبلغ من العمر 63 عاما، إذ أنه من مواليد عام 1954.

وكان البرلمان المصري قد وافق يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وتضمن مشروع القانون تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية لرتبة الفريق، لتكون الإحالة للتقاعد عند سن 64 عاما بدلا من 62 عاما في القانون الحالي.

وجاء في البيان أن التعديل يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي، من أن المدة المقررة للاستمرار في هذه الرتبة العسكرية بعد الترقي إليها، لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى القيادات الوسطى.

وكانت المادة 12 من القانون القائم بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن "تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغت السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي: الثانية والستين لرتبة الفريق".