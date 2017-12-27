أنور السادات مرشح رئاسي محتمل يشكو من "تدخلات أمنية" في مصر

اشتكى المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، محمد أنور السادات، اليوم الأربعاء، مما اعتبرها "تدخلات أمنية" تعيقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.

جاء ذلك في خطاب وجهه السادات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات (تشرف على أي انتخابات أو استفتاءات) حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحرير (وسط القاهرة)، لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات (1970-1981)، في خطابه "إلحاقا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15، 23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أي رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس (الحالي عبد الفتاح) السيسي".

وأضاف أنه "على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل (وسط العاصمة) يوم 13 يناير (كانون ثاني المقبل) لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفي للإعلان نهائيا عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018"

وتابع "نقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة (جهاز استخباراتي تابع للداخلية) لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز في الوقت الذي نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية" في إشارة إلى حملات يقودها برلمانيون ورجال أعمال لتوقيع المواطنين على استمارات تدعو السيسي إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية.

ومضى السادات مخاطباً الهيئة الوطنية للانتخابات "الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسبا".

ويأتي ذلك غداة دعوة المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، إلى توفير ضمانات انتخابية، منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، وإنهاء حالة الطوارئ (سارية منذ أبريل/ نيسان الماضي)، وإتاحة فترة دعاية كافية، والتزام أجهزة الدولة بالحياد.

وتولى السيسي، الرئاسة، في 8 يونيو/ حزيران 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013.

وتنتهي ولاية السيسي في يونيو/ حزيران 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، راهنًا ذلك بما أسماه "إرادة المصريين" لكن مراقبين يجزمون بترشحه.