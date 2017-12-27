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سياسة

أردوغان يستهل زيارته إلى تونس بلقاء كبار المسؤولين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
27/12/2017

يبدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباح الأربعاء، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين والسياسيين في تونس التي وصلها في ساعة متأخرة الثلاثاء، كما يشرف على منتدى اقتصادي بين البلدين.

ويؤدي أردوغان زيارته الأولى إلى تونس بصفة رئيسًا، بعد زيارتين أجراهما باعتباره رئيسًا للوزراء؛ الأولى في سبتمبر/أيلول 2011 في إطار دعم العلاقات الثنائية، ومساندة ثورات الربيع العربي، والثانية في يونيو/حزيران 2013

 ووفق بيان للرئاسة التونسية، أمس الأول الإثنين، فإن زيارة الرئيس أردوغان "زيارة دولة" تأتي تلبية لدعوة من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي.

 وحسب برنامج الزيارة، فإنه بعد الاستقبال الرسمي يستهل الرئيس التركي نشاطه، اليوم، باجتماع ثنائي مع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، يلي ذلك اجتماع موسع بين الوفد المصاحب لأردوغان، الذي يضم عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال، ووفد تونسي.

وتختم فعاليات اللقاء مع السبسي بتوقيع اتفاقيات ثنائية بين تركيا وتونس تليها ندوة صحفية مشتركة بين الرئيسين.

 وإثر غذاء رسمي في قصر قرطاج ينظم على شرف الرئيس التركي والوفد المرافق له، يتحول أردوغان إلى مقبرة الشهداء بمنطقة السيجومي غرب العاصمة تونس لأداء التحية لشهداء تونس الذين سقطوا خلال الكفاح ضد المستعمر الفرنسي (1881-1956) ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المقام في المقبرة.

وعقب ذلك يتحول أردوغان إلى مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) بضاحية باردو بالعاصمة تونس لمقابلة رئيس البرلمان محمد الناصر ومكتب المجلس.

ثم يتوجه الرئيس التركي بعد الظهر إلى قصر الحكومة بالقصبة بمدينة تونس العتيقة لإجراء مباحثات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ثم يستقبل أردوغان في مقر إقامته بضاحية قمرت الساحلية بالعاصمة تونس رؤساء أهم ثلاثة أحزاب في تونس من حيث حجم تمثيلهم في البرلمان.

 إذ يلتقي على التوالي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إسلامية ديمقراطية، الكتلة الأولى/68 نائبا من اجمالي217)، وحافظ قايد السبسي نجل رئيس البلاد والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس (ليبيرالية/الكتلة الثانية/56 نائبا)، ومحسن مرزوق، أمين عام حزب مشروع تونس (ليبرالي/الكتلة الثالثة/21 نائبا).

ووفق الرئاسة التونسية تأتي هذه الزيارة في إطار "الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها وتعزيز سُنّة التشاور السياسي بين البلدين والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك".

المصدر : الأناضول
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