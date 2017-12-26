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سياسة

وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى الدوحة

26/12/2017

أعلنت وزارة الدفاع القطرية الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية الى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية، ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بكتيبة طارق بن زياد.

وأشارت إلى أن التعاون بين القوات المسلحة القطرية والقوات التركية يأتي ضمن مهام محاربة الإرهاب وحفظ الأمن في المنطقة، موضحة أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.

ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 ديسمبر/ كانون أول 2014.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون للتعاون في تدريب قوات الأمن بالبلدين.

ومراراً، أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء القطرية
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